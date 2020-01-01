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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

20 وفاة و193 إصابة بـ كورونا خلال أسبوع فى السويس

الجمعة 10/يوليه/2020 - 11:07 م
إصابة بـ كورونا
إصابة بـ كورونا
كريم أنور
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صرح وكيل وزارة الصحة بالسويس الدكتور فيصل، بأن 193 شخصًا أصيبوا بفيروس كورونا المستجد خلال الأسبوع المنقضي، بدءً من السبت 4 يوليو إلى الجمعة 10 يوليو، ليرتفع عدد المصابين إلى 1797 شخصًا بفيروس كورونا منذ بدء الأزمة، حتى الجمعة 10 يوليو 2020.

وأصاف أن مديرية الصحة سجلت 20 حالة وفاة خلال ذات الأسبوع متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا، فيما تعافى 268 شخصًا.

وأَضاف أنه، تواصل اللجنة الدائمة لإدارة أزمة كورونا في السويس، زياراتها اليومية للمستشفيات لمتابعة سير العمل وتوافر وسائل الوقاية للأطقم الطبية أثناء حربهم ضد فيروس كورونا المستجد.

وشددت المديرية على أهمية الالتزام بالإجراءات التي وضعتها الدولة للحد من انتشار الفيروس، وهي عدم التواجد بالأماكن المزدحمة والتجمعات، واتباع قواعد النظافة العامة من الغسيل المستمر للأيدي، وآداب العطس والسعال، وتنظيف الأسطح باستمرار بالمواد المطهرة، وعدم النزول إلا للضرورة القصوى، والالتزام بالمسافة الآمنة وهي متر على الأقل، وارتداء الكمامة عند النزول لأماكن بها تجمعات، مثل أماكن العمل أو الأسواق وغيرها.

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