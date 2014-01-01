الباز: لا نطعن في وطنية جودة عبد الخالق.. ومقاله «ظالم»

وصف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، مقال الدكتور جودة عبدالخالق الذي تحدث فيه عن «الاقتصاد الريعي» ومشاكل التعليم والصحة والزراعة بـ«الظالم»، لافتا إلى أن جمهورية مصر الحديثة التي أسسها الرئيس عبدالفتاح السيسي لا يجب أن نقول على اقتصادها بأنه «ريعي».وأضاف، خلال برنامجه «آخر النهار» المُذاع على قناة «النهار»، أن مصر الحديثة تهتم بالتعليم، وتطور الصحة، وتقيم مشروعات ضخمة لاستصلاح الأراضي وأهمها مشروع الصوب الزراعية والمليون ونصف المليون فدان.وأكد «الباز»، أنه لا يطعن في وطنية الدكتور جودة عبدالخالق، ولكن الخلاصة أن مصر بحاجة إلى أشخاص يكتبون رؤية نقدية، ويجب أن يكون هؤلاء في قلب المشهد المصري، متابعا: «الكلام اللي كتبه ده ممكن نقبله قبل 2014 والجمهورية الجديدة اللي بيأسسها عبدالفتاح السيسي».وواصل: «نحن لا نزايد على وطنية جودة عبد الخالق لأننا نعرف أنه رجل وطني ومخلص للبلد.. ولكن مقاله ظالم، والبلد دي محتاجة نحبها أكتر من كدة وقلبنا يبقى عليها أكتر من كدة».ويقدِّم الإعلامي الدكتور محمد الباز برنامج «آخر النهار» على شاشة قناة «النهار» من الجمعة إلى الأحد، في التاسعة مساءً ولمدة ساعة ونصف.