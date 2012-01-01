رئيس الإذاعة الأسبق يكشف كواليس بيان مرسى الذى رفض إذاعته

قال الإعلامي عبدالرحمن رشاد، رئيس الإذاعة المصرية الأسبق، إن جماعة الإخوان حاولت السيطرة على إذاعة القرآن الكريم والشباب والرياضة في البداية، لكنها قاومت المد الإخواني.وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أن جماعة الإخوان بدأت في تنفيذ عدة خطوات للسيطرة على الإذاعة المصرية عبر الاستيلاء على تراث الإذاعة، ومحاولة فرض ضيوف بأعينهم على البرامج، وهو ما قاومه الزملاء في الإذاعة من خلال إحداث توازن بين ضيوف الإخوان في 2012 وباقى الضيوف.وأشار رئيس الإذاعة المصرية الأسبق، إلى أنه في 3 يوليو 2013 عندما أرسل محمد مرسي البيان الشهير عبر الفاكس إلى بعض خلاياه في الإذاعة وكان حينها على الهواء وقطع البيان ورفض إذاعته، عندما طالب عشيرته بالخروج إلى الشارع.وأكد عبدالرحمن رشاد أنه لولا الدعم من القوات المسلحة ومن الشعب المصري لكان الإخوان استولوا على الإذاعة المصرية وجعلوها منبرًا لهم.