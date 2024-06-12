تعديلات أم رفض ضمنى للمقترح الإسرائيلى.. كواليس رد حماس على صفقة الهدنة

كشفت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن تفاصيل رد حركة حماس على الوسطاء في مصر وقطر بشأن اقتراح الهدنة الأخير في قطاع غزة، حيث أدخلت الحركة بعض التعديلات على المقترح بدلًا من الرفض الصريح، في ظل الدعم العالمي والعربي الكبير من أجل وقف حرب غزة المشتعلة منذ أكثر من 8 أشهر.

تعديلات حماس على صفقة المحتجزين في ظل دعم دولي كبير لوقف حرب غزة

وتابعت الصحيفة أن حماس قدمت ردها الرسمي في وقت متأخر أمس الثلاثاء للمفاوضين في مصر وقطر، على الاقتراح الذي قدمته إسرائيل قبل 12 يومًا، مع إجراء بعض التعديلات، لتعتبر إسرائيل أن رد حماس بمثابة رفض للمقترح، بالرغم من أن حكومة الاحتلال لم تتطلع بعد على التعديلات التي طلبتها الحركة.

وأضافت أنه تم تقديم رد حماس إلى قطر ومصر، اللذين نقلاه إلى الوسيط الثالث، الولايات المتحدة. وأصدرت الدول الثلاث بيانات قالت فيها إنها تراجع الاقتراح دون وصفه بشكل أكبر، وتعهد البيان المشترك بين مصر وقطر بمواصلة جهود الوساطة حتى يتم التوصل إلى اتفاق، مضيفًا أنهما "سيتعاونان".

وأشارت إلى أن رد حماس لم يكن مفاجئًا بشكل خاص، نظرًا لأن مسئولين عرب قالوا في وقت سابق إن الحركة ستتجنب الرفض الصريح للاقتراح الإسرائيلي وسط دعم عالمي متزايد للتوصل إلى اتفاق وبدلًا من ذلك تسعى إلى إجراء تعديلات على العرض.

وأضافت أنه لم يصدر مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ردًا مسجلًا، ولكن صدر بيان عن مسئول إسرائيلي قال إن رد حماس "غيّر جميع المعايير الرئيسية والأكثر أهمية"، وهو ما يصل إلى حد رفض الاقتراح بشأن الطاولة.

ومع ذلك، من المرجح أن تأتي ردود الفعل الأكثر انتقادًا من الوسطاء- وتحديدًا الولايات المتحدة- بمجرد الانتهاء من مراجعة الاقتراح والحكم على مدى تعديلات حماس.

وأضافت الصحيفة أنه إذا تم اعتبار التغييرات في حدود المعقول، فمن المرجح أن يشجع الوسطاء الأطراف على محاولة الاجتماع في منتصف الطريق في عملية من المرجح أن تستغرق أسبوعًا آخر على الأقل، بالنظر إلى الوقت الذي يستغرقه مسئولو حماس في الخارج لإيصال رسائل إلى صانعي القرار في غزة.

تم الإعلان عن رد حماس لأول مرة في بيان مشترك أصدرته مع حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية في غزة، وأعلنت كلتاهما عن استعدادهما للتفاوض بحسن نية على اتفاق ينهي الحرب بشكل كامل.

وقال عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحركة حماس، في بيان، إن الرد "يفتح طريقًا واسعًا" للتوصل إلى اتفاق.

بينما قال مصدر مسئول في الحركة: "لقد كررنا موقفنا السابق، أعتقد أنه لا توجد فجوات كبيرة، الكرة الآن في ملعب إسرائيل".

بينما أكد المتحدث باسم حماس جهاد طه إن الرد شمل تعديلات تؤكد وقف إطلاق النار والانسحاب وإعادة الإعمار وتبادل المحتجزين والأسرى الفلسطينيين.