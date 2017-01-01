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الجمعة 10 يوليه 2020 الموافق 19 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوريا الشمالية: لا فائدة من استئناف المفاوضات مع واشنطن

الجمعة 10/يوليه/2020 - 12:13 م
كيم يو جونغ
كيم يو جونغ
وكالات
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قالت كيم يو جونغ الشقيقة الصغرى للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، اليوم الجمعة، إنها لا ترى فائدة من عقد قمة جديدة مع الولايات المتحدة ما لم يكن هناك "تغيير حاسم" من جانب واشنطن.

وصرحت جونغ التي تعتبر إحدى الشخصيات الأوسع نفوذا في النظام المعزول لوكالة الأنباء الكورية الشمالية أنه إذا عقدت قمة "فمن الواضح أنها لن تقدم سوى ثرثرات مملة من شخص مغرور".

والتقى كيم جونغ أون والرئيس الأميركي دونالد ترامب للمرة الاولى في العام 2018 في سنغافورة لكن المفاوضات توقفت منذ الفشل الذريع للقمة الثانية التي عقدت في فبراير 2019 في هانوي بين كيم جونغ أون ودونالد ترامب.

وكان سبب فشل القمة الخلاف حول التنازلات التي يجب على كوريا الشمالية تقديمها للتخفيف من العقوبات الدولية التي تثقل كاهلها بسبب برنامجيها النووي والبالستي اللذين تحظرهما الأمم المتحدة.

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