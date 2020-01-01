قريبًا.. ياسمين الخطيب بطلة لفيلم سينمائى

تعاقدت الإعلامية والفنانة التشكيلية ياسمين الخطيب على بطولة فيلم سينمائي مع المنتج رائد ترك، رئيس مجلس إدارة شركة "ترك برودكشن" للإنتاج والتوزيع السينمائي.وكتبت "الخطيب" على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "شرُفت بالتعاقد مع المنتج الأستاذ رائد ترك، رئيس مجلس إدارة شركة ترك برودكشن للإنتاج والتوزيع السينمائي، للتعاون بعدة مشاريع، أهمها بطولة فيلم سينمائي، أعده تحديًا كبيرًا، وتجربة مختلفة، أرجو من الله أن تُكلل بالنجاح".