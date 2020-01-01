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الخميس 09 يوليه 2020 الموافق 18 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس جامعة الفيوم: طبقنا كافة المعايير الوقائية خلال الامتحانات

الخميس 09/يوليه/2020 - 06:59 م
الدكتور أحمد جابر
الدكتور أحمد جابر شديد،
الفيوم - زينب علاء
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تابع الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، يرافقه الدكتور خالد عطاالله، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، اليوم الخميس، استعدادات الجامعة لامتحانات آخر العام لطلاب الفرق النهائية، بحضور مستشارى رئيس الجامعة، وعدد من الصحفيين والإعلاميين.

وصرح الدكتور أحمد جابر شديد، خلال تفقده عددا من كليات الجامعة والمدرجات المركزية بأن امتحانات هذا العام، تأتى فى ظروف استثنائية فى ظل جائحة كورونا، موضحا أن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ممثلة فى المجلس الأعلى للجامعات اتخذت عددا من القرارات الهامة لتطبيق كل سبل الأمان والوقاية خلال فترة الامتحانات للتيسير على الطلاب والحرص على مستقبلهم.

وأوضح أن جامعة الفيوم تعمل منذ بدء الجائحة على تطبيق كافة المعايير والإجراءات الوقائية للمحافظة على الصحة العامة، حيث راعت خلال امتحانات الفصل الدراسي الثانى التتابع الزمنى لبدء موعد الامتحانات بمختلف الكليات، لمنع التكدس، إلى جانب استحداث أدوات وتطبيق قواعد صارمة خلال فترة الامتحانات شملت تركيب بوابات تعقيم إلكترونية لكافة مداخل الكليات ومباني الجامعة سيتم الدخول والخروج خلالها للتعقيم فى وجود مسئول لقياس درجة الحرارة لكل طالب قبل الدخول إلى اللجنة، كما تم تجهيز غرف طبية مجهزة من قبل الإدارة الطبية بجميع الكليات للحالات الطارئة، مع وضع لوحات إرشادية وتعليمات وقائية بجميع الممرات داخل الكليات، بالإضافة إلى توافر أدوات التعقيم والتطهير داخل اللجان، كما أصدر قرارًا بإعفاء الطلاب المغتربين من رسوم الإقامة بالمدن الجامعية خلال فترة الامتحانات.

وتطرق إلى ضرورة التزام الطلاب داخل اللجان وخارجها بعدد من القواعد التى أقرتها الجامعة حفاظا على سلامتهم خلال فترة الامتحانات، كعدم السماح بدخول الجامعة بدون ارتداء الكمامة الطبية، والمحافظة على المسافة الآمنة وهى متران داخل اللجان والقاعات، والدخول والخروج بمسافات لمنع التكدس، مع عدم السماح للوقوف فى تجمعات قبل وبعد الامتحان نهائيا.

واختتم موجهًا حديثه لطلاب جامعة الفيوم، بأن الجامعة تعمل منذ اللحظة الأولى من الأزمة الحالية على توفير أقصى درجات الحماية والوقاية لأبنائها، حرصا على مستقبلهم وحفاظا على سلامتهم، متمنيا لهم دوام التفوق والترقى.
الدكتور أحمد جابر شديد،
الدكتور أحمد جابر شديد،
الدكتور أحمد جابر شديد،
الدكتور أحمد جابر شديد،
الدكتور أحمد جابر شديد،
الدكتور أحمد جابر شديد،

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