غضب تركي.. واشنطن تعتزم إجراء تدريبات عسكرية مع قبرص

تعتزم الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، إجراء تدريبات عسكرية مع قبرص للمرة الأولى في خطوة قد تغضب تركيا حليفتها في حلف شمال الأطلسي.وقالت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية - في تقرير لها اليوم - إن الكونجرس الأميركي أنهى العام الماضي حظرا استمر عقود بيع الأسلحة للجزيرة المتوسطية التي تحتل تركيا ثلثها الشمالي.وأضاف وزير الخارجية مايك بومبيو إن وزارته ستقوم للمرة الأولى بتمويل تدريبات عسكرية لقبرص كجزء من علاقتنا الأمنية الآخذة في التوسع.وأفاد "بومبيو" أن هذا جزء من جهودنا لتعزيز العلاقات مع الشركاء الإقليميين الرئيسيين لتعزيز الاستقرار في شرق البحر الأبيض المتوسط.ويندرج هذا التعاون ضمن برنامج التعليم والتدريب العسكري الأميركي الدولي الذي يهدف إلى تدريب ضباط أجانب وتعزيز التعاون بين الدول الصديقة والقوات الأميركية.وحذرت تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية من إنهاء الحظر، معتبرين أن ذلك سيؤدي إلى احتكاك غير ضروري.وفرضت الولايات المتحدة الحظر على توريد الأسلحة للجزيرة في عام 1987 في محاولة لتجنب سباق تسلح والتشجيع على حل سلمي في الجزيرة التي يشكل اليونانيون غالبية سكانها.