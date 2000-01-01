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الخميس 09 يوليه 2020 الموافق 18 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

استقالات جماعية تضرب حزب المؤتمر بالشرقية

الخميس 09/يوليه/2020 - 12:57 ص
حزب المؤتمر بالشرقية
حزب المؤتمر بالشرقية
عمرو الحلبي
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أعلن محمود أمين جادو، أمين حزب «المؤتمر» بأمانة منيا القمح بمحافظة الشرقية، منذ قليل، استقالته من حزب المؤتمر، وذلك اعتراضًا على العديد من التصرفات والسلوكيات داخل الهيكل التنظيمي للحزب بالقاهرة.

كما تقدم أعضاء أمانة حزب «المؤتمر» بمنيا القمح وأمانات القرى التابعة للمركز بكامل تشكيلها باستقالات جماعية مسببة.

وأكد محمود أمين جادو، أمين الحزب بمنيا القمح، أن الأمانة عملت فى الفترة السابقة بكل جهد وبكامل طاقتها وبجهودها الذاتية الشخصية ولم نتلق أى دعم مادي أو معنوي من الأمانة العامة بالقاهرة أو من الحزب على وجه العموم، ومع كل ذلك لم يؤخذ بعين الاعتبار شيء من الاستحقاقات الحزبية والمفترض والمنصوص عليها ببروتوكولات الأحزاب والتى تشمل بعض الأفعال التي نعترض عليها وهي من أصل حقوقنا الحزبية.

وأوضح «جادو» أن الاستقالة جاءت بسبب تعليق أمانة القاهرة قبول العضويات المقدمة من أمانة منيا القمح أكثر من 3 أشهر والتى تتخطى 2000 عضوية بدون إبداء أي أسباب، بالإضافة إلى محاولة فرض بعض الشخصيات الغير مؤهلة على الأمانة مما قد يكون نقطة ضعف مما تسبب فى حدوث مشاكل داخل الأمانة.

وأشار محمود أمين جادو، إلى أن المجموعة كاملة ومستمرة في العطاء والعمل الخدمي والمجتمعي من أجل خدمة أهالي وقرى منيا القمح وبكل قواها ونفس مكانها تحت مظلة الرئيس عبدالفتاح السيسي، متخذين من ارشاداته طريقًا لخدمة أهالينا وبلدنا رافعين شعار تحيا مصر.

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