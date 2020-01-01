إحالة المتهمين بالشروع فى قتل موظف بعد سرقته للجنايات

أمرت نيابة الشروق وبدر، بإحالة المتهمين بالشروع فى قتل موظف بمصنع ملابس وسرقة حقيبة بها ٦٠ ألف جنيه لمحكمة الجنايات.ووجهت النيابة لهم تهمة محاولة قتل المجنى عليه "نبيل.م" وسرقة حقيبة بها مبلغ ٦٠ ألف جنيه.وذكر قرار الإحالة أن المتهمين هم "نادر. ع، طه. م، أحمد.ك" عاطلين، وأقروا بارتكابهم جريمة التعدى على المجنى عليه بالسلاح الأبيض محاولين قتله، وذلك بعد استدراجه وسرقة حقيبة بها ٦٠ ألف جنيه من عهدة عمله، وأقر المتهمين بعلمهم بأن المجنى عليه متواجد معه أموال عهده باستمرار نظرا لحكم وظيفته، فقرروا مراقبته وسرقته.وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة بدر من مستشفى بدر يفيد بوصول موظف به طعنة، وبالانتقال ومناقشته تبين قيام عدد من الأشخاص بسرقته وتهديده بالسلاح الأبيض، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهم، وبسؤالهم أقروا بارتكاب الواقعة وأرشدوا عن مكان ما تبقى من المسروقات، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.