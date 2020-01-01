الآثار: 4200 سائح وصلوا مصر أول أسبوع من استئناف النشاط

قالت سها بهجت، المتحدث باسم وزارة السياحة، إن هناك نحو 4200 سائح وصلوا مصر في الأسبوع الأول بعد استئناف حركة السياحة، مضيفة: "أطلقنا ضوابط عديدة من أجل عودة السياحة وهناك تجاوب كبير من الشركات لتنفيذها".وأضافت سها بهجت، خلال حوارها ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر 2"، أن هناك حملة تسويقية على عدد من المنصات العالمية للترويج للسياحة داخل مصر، وهي رسالة طمأنة لكل من يريد زيارة مصر خلال الفترة الحالية.وأوضحت، أن الفترة الماضية شهدت افتتاح عدد من المتاحف والمواقع الأثرية، وهناك بعض المتاحف سيتم افتتاحها قريبًا، موضحة أن توقيع اتفاق مع اليونان لعودة السياحة هي بادرة من أجل عودة السياحة، مشيرة إلى أن هناك تعاون ثنائي بين البلدين للتبادل السياحي، وتطبيق الاشتراطات والإجراءات الاحترازية لحماية السياح بكلا البلدين، وحال إصابة سائح بدولة أخرى يتم علاج السائح على نفقة الدولة المتواجد بها وتقديم كافة الدعم اللازم له.