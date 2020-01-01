التحالف الدولي يدمر ثلاثة كهوف لـ «داعش» بالعراق

دمر طيران التحالف الدولي، اليوم الأربعاء، ثلاثة كهوف تستخدم من قبل عناصر عصابات (داعش) الإرهابية في قضاء (طوز خرماتو) بمحافظة صلاح الدين العراقية.وذكرت خلية الاعلام الامني في بيان تلقته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) أن طيران التحالف الدولي بناء على وفق معلومات دقيقة، نفذ ضربات جوية استهدفت ثلاثة كهوف تستخدم من قبل عناصر عصابات داعش الإرهابية في قضاء (طوز خورماتو).وأضاف البيان أن الضربات نجحت في تدمير الأهداف التي كان من بينها كهف يضم عبوات ناسفة وأسلحة، وشوهدت النيران تتصاعد منه.