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محمد العسيري
الأربعاء 08 يوليه 2020 الموافق 17 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

سقوط مسجل خطر يهدد المواطنين بالسلاح في المطرية

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 12:57 م
ضبط مسجل خطر
ضبط مسجل خطر
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تمكنت ضباط المباحث بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأربعاء، من ضبط مسجل خطر متورط في إشهار سلاح أبيض وتهديد أحد المواطنين وإحداث تلفيات بسيارته لخلافات بينهما حول الجيرة بمنطقة المطرية.

تبلغ لقسم شرطة المطرية من صاحب شركة لخدمات النقل، بتضرره من أحد الأشخاص؛ لإشهار سلاح أبيض "سكين" بالشارع محل سكن المُبلغ وتهديده وأسرته بالإيذاء، وإحداث تلفيات بسيارته بسبب خلافات بينهما حول الجيرة، وتداول الواقعة على مواقع التواصل الإجتماعي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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