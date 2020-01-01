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الأربعاء 08 يوليه 2020 الموافق 17 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

منظمة العمل: كورونا تسبب في أزمة بالسوق

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 11:22 ص
منظمة العمل
منظمة العمل
وكالات
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دعا قادة عالميون لتوجه شامل في مكافحة تأثير جائحة كورونا التي قال رئيس منظمة العمل الدولية جاي
رايدر اليوم الأربعاء، إنها تسببت في "أزمة غير مسبوقة" في سوق العمل.

وقال أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة في قمة لمنظمة العمل يشارك فيها عشرات من رؤساء الدول والحكومات "لنكن واضحين ليس خيارا بين الصحة أو الوظائف والاقتصاد، إنهم متشابكون إما أن نفوز على جميع الجبهات أو نخسرها جميعا".

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