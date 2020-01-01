«مولود جديد» يهدد عرش أردوغان فى تركيا

افتتح وزير الاقتصاد التركي السابق وزعيم حزب المعارضة والتقدم الجديد "ديفا" علي باباجان، مقر الحزب الجديد في العاصمة أنقرة، وفقا لما نقله موقع "دوفار".وتابع الموقع، أن حفل الافتتاح الجديد جرى رقميا بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، فيما حضر الحفل الذي تم بثه مباشرة على قناة الحزب عبر اليوتيوب، أعضاء الحزب من 81 مقاطعة.وقال باباجان: "يبدأ نشاط البناء الفعلي لدينا الآن، ولن نبني فقط منظمة بل أيضًا ثقافة سياسية جديدة تحت هذا السقف".وأضاف باباجان، في إشارة واضحة لحزب العدالة والتنمية الحاكم: "سنجلب كلمة الديمقراطية داخل الحزب، والتي كانت مفهومًا ميتًا بين لوائح وبرامج حزب العدالة والتنمية منذ عقود".وقال باباجان: "سننشئ أسلوبًا جديدًا، ووعيًا جديدًا لعضوية الحزب، وأسلوب قيادة جديدا وطريقة جديدة لممارسة الأعمال".يأتي هذا فيما انضم العديد من الوزراء والمشرعين من حزب العدالة والتنمية الحاكم، إلى صفوف المولود السياسي الجديد "ديفا"، التي يرى النقاد أن لديها إمكانات حقيقية لتشكل تحديًا سياسيًا للرئيس رجب طيب أردوغان وحزبه الحاكم.