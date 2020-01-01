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الأربعاء 08 يوليه 2020 الموافق 17 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الأرصاد»: طقس اليوم مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 08:03 ص
الأرصاد
الأرصاد
الدستور
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأربعاء، طقس مائل للحرارة رطب نهارًا، مع شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، معتدل ليلًا على القاهرة والوجه البحري.

وتشهد السواحل الشمالية طقسًا معتدلًا نهارًا، والرياح معتدلة، ولطيف ليلًا، فيما يسود شمال الصعيد طقس حار نهارًا، شديد الحرارة على جنوبه، والرياح معتدلة، ومعتدل ليلًا على كليهما.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون من خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 35 25
الإسكندرية 31 23
وادي النطرون 34 24
طنطا 34 24
شبين الكوم 34 24
دمنهور 32 23
بلطيم 30 24
مطروح 28 22
السلوم 30 21
سيوة 35 23
بورسعيد 30 24
دمياط 29 24
الزقازيق 35 24
المنصورة 33 24
الإسماعيلية 36 22
السويس 36 24
العريش 32 22
رفح 31 21
رأس سدر 38 25
نخل 36 16
نويبع 38 27
طابا 35 24
كاترين 32 16
الطور 37 26
شرم الشيخ 38 28
الغردقة 39 29
مرسى علم 37 28
الفيوم 36 25
بني سويف 37 25
المنيا 38 24
أسيوط 39 26
سوهاج 40 26
قنا 40 26
الأقصر 41 27
أسوان 42 29
إدفو 42 29
أبوسمبل 42 28
الوادي الجديد 43 26
شلاتين 38 28
أبو رماد 37 27
حلايب 35 29
رأس حدربة 34 28

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