«الأرصاد»: طقس اليوم مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأربعاء، طقس مائل للحرارة رطب نهارًا، مع شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، معتدل ليلًا على القاهرة والوجه البحري.وتشهد السواحل الشمالية طقسًا معتدلًا نهارًا، والرياح معتدلة، ولطيف ليلًا، فيما يسود شمال الصعيد طقس حار نهارًا، شديد الحرارة على جنوبه، والرياح معتدلة، ومعتدل ليلًا على كليهما.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون من خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 35 25الإسكندرية 31 23وادي النطرون 34 24طنطا 34 24شبين الكوم 34 24دمنهور 32 23بلطيم 30 24مطروح 28 22السلوم 30 21سيوة 35 23بورسعيد 30 24دمياط 29 24الزقازيق 35 24المنصورة 33 24الإسماعيلية 36 22السويس 36 24العريش 32 22رفح 31 21رأس سدر 38 25نخل 36 16نويبع 38 27طابا 35 24كاترين 32 16الطور 37 26شرم الشيخ 38 28الغردقة 39 29مرسى علم 37 28الفيوم 36 25بني سويف 37 25المنيا 38 24أسيوط 39 26سوهاج 40 26قنا 40 26الأقصر 41 27أسوان 42 29إدفو 42 29أبوسمبل 42 28الوادي الجديد 43 26شلاتين 38 28أبو رماد 37 27حلايب 35 29رأس حدربة 34 28