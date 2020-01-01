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الثلاثاء 07 يوليه 2020 الموافق 16 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«الجيل الديمرقراطي» بالإسكندرية يناقش الاستعداد للانتخابات

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 03:03 م
الجيل الديمرقراطي
الجيل الديمرقراطي بالإسكندرية
الإسكندرية - مصطفي فتحي:
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اجتمعت أمانة العمال بحزب الجيل الديمقراطي بمحافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، لمناقشة بعض الأنشطة والفعاليات الخدمية بالفترة المقبلة وكذلك عمل كشف حساب بالفترة الماضية، ومناقشة استعدادات خوض الاستحقاقات الانتخابية المقبلة سواء مجلس الشيوخ أو النواب أو المجالس المحلية، بالإضافة لعمل أول وأكبر معرض التوظيف الإلكتروني بالتعاون مع وزارة القوى العاملة وبعض الشركات والمصانع.

و أكد أيمن درويش، أمين العمال، أن الاجتماع جاء تحت رعاية عمر عوض، الأمين العام للمحافظة، وتم مناقشة عدة أمور تهم المواطنين عامة والفئة العمالية خاصة، لتقديم خدمات جماهيرية بالإضافة للاستعداد الجاد للاستحقاقات الانتخابية التي على الأبواب.

جاء ذلك بحضور اللواء هانى عبد الغفار، مأمور قسم شرطة الدخيلة سابقا، ومحمد على إبراهيم، أمين لجنة الخدمات الجماهيرية، وسمير يس، مسؤول الخدمات الطبية، وفاطمة حسن، عضو أمانة العمال، وحسن عسل، وشريف الساعاتى، وماهر عبد الكريم، ونجوى فؤاد، وضحى السيد، ورشا فؤاد، وفاطمة فاروق،أعضاء الأمانة العامة للعمال.
الجيل الديمرقراطي بالإسكندرية
الجيل الديمرقراطي بالإسكندرية
الجيل الديمرقراطي بالإسكندرية
الجيل الديمرقراطي بالإسكندرية
الجيل الديمرقراطي بالإسكندرية
الجيل الديمرقراطي بالإسكندرية
الجيل الديمرقراطي بالإسكندرية
الجيل الديمرقراطي بالإسكندرية

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