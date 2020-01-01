تجديد حبس سائقين لترويج الاستروكس في السلام

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح السلام، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس سائقين 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بترويج مخدر الاستروكس بمدينة السلام.وكشفت التحقيقات الأولية عن أن المتهمين هما "س. ن"، "ط. ع" سائقان، وأقرا بحيازتهما كمية من مخدر الاستروكس وزنت 320 جراما بهدف ترويجه والكسب غير المشروع منه.كما أقرا بعملهما سائقين كسترة لترويجهما المواد المخدرة، وعثر بحوزتهما على مبلغ 2500 جنيه من متحصلات تجارتهما، وهواتف محمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما.وردت معلومات لقسم شرطة السلام تفيد بقيام سائقين بترويج المواد المخدرة وبيعها بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهما.وبسؤالهما أقرا بترويجهما المواد المخدرة بقصد الاتجار والكسب غير المشروع منها، وحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.