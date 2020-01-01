«التنمية المحلية»: استرداد 6.4 مليون متر مخالف وإزالة 7957 حالة تعدِ

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن هناك لجان موجودة في المحافظات لتلقي تراخيص العمارات حتى يتم مراجعة الاشتراطات البنائية الخاص بها.وأضاف قاسم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، والمُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن حملات إزالة التعديات ومخالفات البناء مستمرة لمنع الفوضى وإنفاذ القانون والحفاظ على أملاك الدولة، موضحًا أنه تم استرداد 6.4 مليون متر مربع، بجانب 7957 إزالة.وأشار المتحدث باسم وزير التنمية المحلية، إلى تلقي العديد من طلبات التصالح بناءً على الجهود التي تقوم بها الدولة، مؤكدًا أن الباب دائمًا مفتوح للتصالح، موضحًا أن هناك مهلة لمدة 3 أشهر حتى تقوم جميع المحافظات باستكمال ما بدأته من الدهان الموحد لجميع الواجهات.