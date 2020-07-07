سعر اليورو اليوم الثلاثاء 7-7-2020 فى البنوك المصرية

سعر اليورو اليوم الثلاثاء 7-7-2020 في البنوك المصرية

ووفقًا للسوق المحلى نرصد لكم في هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.



شهد سعر اليورو اليوم، أما الجنيه المصري استقرارًا في البنك العربي الأفريقي ليسجل للشراء 17.99 جنيه وللبيع 18.24، وفي بنك أتش أس بي سي سجل للشراء 18.00 جنيه وللبيع 18.23، وفي البنك المصري الخليجي سجل للشراء 18.00 جنيه وللبيع 18.26، أما في البنك الأهلي المصري فسجل للشراء 18.02 جنيه وللبيع 18.27، وفي بنك بلوم فسجل للشراء 18.01 جننيه وللبيع 18.21.

أسعار اليورو اليوم وارتفع سعر اليورو اليوم في البنك المركزي للشراء ليسجل للشراء 18.10 جننيه وللبيع 18.25، وفي بنك التعمير والإسكان فسجل للشراء 18.02 جنيه وللبيع 18.30، كما سجل اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك البركة للشراء 18.07 ججنيه وللبيع 18.37، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي فسجل للشراء 18.02 جنيه وللبيع 18.23، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 17.97 جنيه وللبيع 18.20.



وفي المقابل، انخفض سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس ليسجل للشراء 17.96 جنيه وللبيع 18.21، وفي البنك الأهلي الكويتي فسجل للشراء 17.99 جنيه وللبيع 18.20، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 17.99 جنيه وللبيع 18.23، وفي بنك كريدي أجريكول فسجل للشراء 17.99 جنيه وللبيع 18.20، أما في البنك التجاري الدولي فسجل للشراء 17.99 جنيه وللبيع 18.20، وفي بنك الاستثمار فسجل للشراء 17.99 جنيه وللبيع 18.20.



ووفقًا لمكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" الزيادة أكبر من توقعات السوق، التي كانت تشير إلى ارتفاع نسبته 15 %، لكن على أساس سنوي، ما زالت مبيعات مايو الماضي منخفضة بنسبة 5.1 %وعلى المستوى المحلى، شهد سعر اليورو استقرارًا في البنك الأهلي المصري وبنك بلوم والبنك المصري الخليجي وبنك أتش أس بي سي، مقابل انخفض سعر اليورو أمام الجنيه في بنك كريدي أجريكول والبنك التجاري الدولي والمصرف المتحد.