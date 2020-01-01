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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السودان: ضبط محاولة تهريب 468 طبنجة تركية

الإثنين 06/يوليه/2020 - 11:46 م
محاولة تهريب طبنجات
محاولة تهريب طبنجات تركية
محمد عمر
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ضبطت السلطات الأمنية السودانية بولاية القضارف، 468 طبنجة تركية على متن عربة لاند كروزر، في الولاية الحدودية مع إثيوبيا.

وأوضح خضر الأمين مدير إدارة الشرطة الأمنية بولاية القضارف، في بيان صحفي اليوم الاثنين، أن الضبطية تأتي في إطار الخطط الموضوعة للحد من الجرائم ومحاولات تهريب الأسلحة عبر الولايات، وذلك وفق وكالة أنباء السودان.

وأوضح الأمين أنه أثناء محاولة ضبط الجناة تبادلو إطلاق الأعيرة النارية مع القوة ولم تسفر المواجهة عن وقوع خسائر فى الأرواح، مشيرا إلى أنه تم ضبط 468 طبنجة تركية الصنع، فيما لاذ المتهمون بالفرار.

من جانبه أوضح اللواء الصادق علي إبراهيم مدير الادارة العامة للشرطة الأمنية أن الشبكات الإجرامية تنشط ويزيد انتشارها عبر المناطق الطرفية والحدودية حيث تشكل مناطق بؤر الجريمة حاضنة للتخفي من الأجهزة الأمنية وارتكاب العديد من الأنشطة الإجرامية من ضمنها تهريب الأسلحة.

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