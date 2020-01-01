انتصار السيسى ناعية رجاء الجداوى: ستظل أعمالها خالدة إلى الأبد

نعت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الفنانة رجاء الجداوي، التي وافتها المنية، فجر اليوم الأحد، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.وكتبت السيدة انتصار السيسي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أنعى ببالغ الحزن والأسى وفاة الفنانة القديرة رجاء الجداوي، والتي رحلت عن عالمنا اليوم، تاركة خلفها تاريخًا من الأعمال الفنية الراقية والصادقة، التي ستبقى باقية وخالدة في وجداننا وذاكرتنا للأبد، رحم الله الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي وتغمدها بواسع رحمته».وتوفيت الفنانة القديرة رجاء الجداوي، صباح اليوم الأحد، عن عمر يناهز 86 عامًا، وذلك بعد صراع دام شهرًا ونصف الشهر مع المرض، داخل مستشفى «عزل أبوخليفة» المخصص لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).وكانت رجاء الجداوي أجرت تحليلها الأول يوم 27 مايو الماضي وأثبتت التحاليل إيجابية إصابتها بفيروس كورونا المستجد، بعد أن شعرت في 28 رمضان الماضي بارتفاع درجة الحرارة، والتي وصلت لـ39 درجة، وبعدها أجرت التحاليل التي أثبتت إيجابية إصابتها.