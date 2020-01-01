ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة سائقي السيارات

نجح رجال مباحث القاهرة، في القبض على عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطهم الإجرامي في سرقة سائقي السيارات الأجرة بالإكراه بالبساتين.وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من قسم شرطة البساتين مفاده تلقى بلاغ من سائق، مقيم بالجيزة بأنه حال سيره بالسيارة ملكه (أجرة تاكسى) بمنطقة وسط المدينة، استوقفه 3 أشخاص (رجل وسيدتان "أدلى بأوصافهم التقريبية") بدعوى توصيلهم لإحدى المناطق بدائرة القسم، وعقب وصولهم فوجئ بقيام إحدى السيدتين بوضع قطعة قماش "إيشارب" حول عنقه من الخلف وشل حركته وقيام الآخر بتهديده بسلاح أبيض "مطواة"، وأجبروه على النزول من السيارة والتخلى عنها ولاذوا بالفرار، وأضاف المجنى عليه بأن السيارة المُستولى عليها مزودة بجهاز تتبع (GPS).وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة وتتبع خط سير السيارة، أمكن تحديد مكان إخفائها بمنطقة العمرانية بمحافظة الجيزة، وبإعداد الأكمنة اللازمة بمحيط العثور على السيارة أمكن ضبط مرتكبى الواقعة وهم (عاطل وبحوزته سلاح أبيض "مطواة" المستخدمة في ارتكاب الواقعة– سيدتان ومقيمين جميعًا بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة) وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة باستخدام السلاح الأبيض المضبوط، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين والسيارة واتهمهم بسرقته بالإكراه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.