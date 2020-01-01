أسقف طما ينعى شقيق القمص مكارى نظير

نعى الأنبا إسحق أسقف طما وتوابعها نظير نبيل، شقيق القمص مكاري نظير راعي كنيسة الشهيد أبي سيفين ومار مينا بطما.كما تقدم كلًا من الأنبا إسحق ومجمع كهنة طما والشمامسة والمكرسات والخدام والخادمات وأعضاء مجالس الكنائس وكل شعب الإيبارشية بخالص العزاء للقمص مكاري نظير راعي كنيسة الشهيد أبي سيفين ومار مينا بطما، في انتقال شقيقه الأستاذ نبيل نظير، ويلتمسون عزاءًا سمائيًا لجميع أفراد الأسرة، طالبين لنفسه النياح والراحة النصيب والميـراث مع جميع المقدسين.