إخفاق صاروخ لشركة روكيت لاب فى الوصول لمدار حول الأرض

أخفق صاروخ أطلقته شركة روكيت لاب الصغيرة لإطلاق الأقمار الصناعية في الوصول لمدار حول الأرض بعد دقائق من إطلاقه بنجاح من نيوزيلندا، حيث فقد حمولته المؤلفة من سبعة أقمار صناعية صغيرة كان يعتزم نقلها إلى الفضاء، حسبما قالت الشركة.وقالت الشركة: «حدثت مشكلة اليوم خلال إطلاق روكيت لاب، مما أدى إلى فقد المركبة»، حسبما أفادت وكالة أنباء «فرانس برس».وأضافت الشركة التي مقرها أوكلاند بنيوزيلندا: «نبدي أسفنا العميق للعملاء على متن الكترون، والمشكلة حدثت في آواخر عملية الإطلاق خلال احتراق المرحلة الثانية».و«روكيت لاب» مجموعة متنامية من شركات الإطلاق التي تتطلع لخفض تكاليف إرسال أقمار صناعية صغيرة لمدار منخفض حول الأرض، وبناء صواريخ أصغر، وإعادة تجديد خطوط الإنتاج التقليدية للوفاء بالطلب المتزايد على الحمولات الفضائية.