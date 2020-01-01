رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 05 يوليه 2020 الموافق 14 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
عاجل
9 غارات جوية تستهدف منظومة الدفاع التركية فى قاعدة الوطية غرب ليبيا

توك شو

غلق 10 مخابز مخالفة بالشرقية

الأحد 05/يوليه/2020 - 12:21 ص
مخبز بلدي
مخبز بلدي
سناء إسماعيل
طباعة
قال الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن الشعب المصري لا يستطيع الاستغناء عن رغيف الخبز، ولذلك تبذل الدولة كافة جهودها من أجل توفيره للمواطنين، وعلى أصحاب المخابز أن يكون لديهم ضمير ويتبعون الإجراءات الطبية والاحترازية التي أعلنت عنها الدولة، من أجل حماية صحة المجتمع.

وأضاف «مسعود»، خلال خلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الأجهزة التنفيذية نفذت عدة حملات على 10 مخابز بالمحافظة، ووجدت أن جميعها لا تتبع الإجراءات الطبية ولا الاشتراطات الصحية التي يجب أن يتم توافرها، متابعًا: «وجدنا بطاولت العجين ديدان وسوس، وجاري أخذ إجراءات غلق هذه المخابز».

ولفت وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إلى أنه في حال إغلاق أي مخبز يتم توزيع حصته على المخابز القريبة منه، إلى جانب تسيير عدة سيارات لمد المواطنين بالخبز الذي يحتاجونه.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مفاجأة.. «فرح مصطفى» حساب مزيف.. والصور الأصلية لفتاة سورية

والد المتهم بالتحرش: «ابني قال عملت حاجات غلط لكن لم أقم بهذه الخطايا»

«الدستور» تكشف قصة الحساب المفبرك لـ«ضحية أحمد بسام زكي» (فيديو)

الباز يكشف تفاصيل زيارة وزير الدفاع التركي إلى ليبيا

الصور

image description

حفل افتتاح السيرك القومي وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية (ألبوم)

image description

عودة الصلاة بكنيسة الملاك ميخائيل للأقباط الكاثوليك

image description

كافيهات المحروسة تلتزم بإجراءات كورونا

image description

افتتاح متحف التحرير أمام الجمهور

image description

قصر البارون يستقبل الزائرين عقب افتتاحه

الأكثر قراءة

والد المتهم بالتحرش: «ابني قال عملت حاجات غلط لكن لم أقم بهذه الخطايا»

9 غارات جوية تستهدف منظومة الدفاع التركية فى قاعدة الوطية غرب ليبيا

القبض على المتهم بالتحرش بعدد من الفتيات

التحفظ على والد وأشقاء منار «فتاة التيك توك» للتحقيق معهم فى التعدى على السلطات

إنفوجراف

image description

أبرز مؤشرات استخدام المحافظ الإلكترونية على الهاتف (إنفوجراف)

image description

دينا مراجيح من القبض عليها وحتى الإفراج (إنفو جراف)

image description

«الثقافة الفلسطينية» تنعى الكاتبة سامية الخليلى

image description

8 معلومات عن تطبيق الموبايل الجديد لاستخراج توكيل الشهر العقاري

أيام زمان

أسرار أسماء شوارع القاهرة.. أحدها يحمل اسم عبد وآخر للأثرياء

طقوس غريبة لـ خيري شلبي.. استأجر حوش بالمقابر وانتظر الوحي بين الأموات

المشاهد المنسية (12).. كواليس فيلم «حليم»: أحمد زكي أعد بروڤة لجنازته

أغرب طرق الإعدام في تاريخ مصر.. «أسلوب مخيف للنساء فقط»

نجم الساعة

أسرار أسماء شوارع القاهرة.. أحدها يحمل اسم عبد وآخر للأثرياء

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

إخفاق صاروخ لشركة روكيت لاب فى الوصول لمدار حول الأرض

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عبر موقع المصرية للاتصالات WE

بسبب معقم اليدين.. تحذير أمريكى من «الاحتراق»

كيف تعرف نقص فيتامين B12 فى جسمك؟

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
لماذا نكتب؟
ماجد حبته
أزرق.. أزرق.. أزرق!
د.كريمة الحفناوى
ليبيا والأمن القومى المصرى
صفاء النجار
إهمال مصلى النساء.. غفلة أم تعمد؟
المزيد

الثقافة

عرض مسرحية «أبو صامولة» عبر «يوتيوب» الثقافة.. الخميس

خالد جلال ناعيًا سعيد الفرماوى: ستظل روحه وخفة ظله باقية للأبد

سامح عاشور: مينفعش محامي يفتح بنزينة ويشتغل في المحاماة

سامح عاشور: أنا خصم واضح للإخوان منذ التسعينيات