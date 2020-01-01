التحفظ على 11 ألف كمامة غير مُعقمة في الإسكندرية

نجحت شرطة التموين بمديرية أمن الإسكندرية، اليوم الأربعاء، في ضبط مصنع مستلزمات طبية بدون ترخيص بداخله 11 ألف كمامة غير مطابقة للمواصفات، في منطقة محرم بك.أكدت التحريات قيام المدير المسئول عن مصنع، بدون ترخيص؛ لتصنيع المستلزمات الطبية، بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تصنيع وتعبئة المستلزمات الطبية غير المطابقة للمواصفات القياسية وبدون ترخيص الجهات المعنية المختصة داخل المصنع، دون اتباع الاشتراطات الصحية اللازمة، بقصد طرحها للبيع على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة.عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة تم استهداف المصنع وأمكن ضبط (10600 كمامة غير مطابقة للمواصفات القياسية، وكمية من مستلزمات الإنتاج "مجهولة المصدر)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.