رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 01 يوليه 2020 الموافق 10 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الإسكان» تناقش مع تحالف مصري دولي تشغيل منطقة «أعمال العاصمة الإدارية»

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 12:37 م
عاصم الجزار
عاصم الجزار
محمد إبراهيم
طباعة
التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تحالفا مصريًا دوليًا في مجال الاستشارات العقارية والتسويق، لمناقشة الخطة المقترحة منهم، لتسويق وإدارة وتشغيل وصيانة مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور قيادات الوزارة.

وأكد وزير الإسكان أنه يجب تسويق مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بشكل مختلف على المستويين المحلي والعالمي، لأن هذا المشروع هو الأول من نوعه في مصر، ويُعد علامة بارزة في النهضة العمرانية التى تشهدها مصر في الفترة الحالية، ويحقق جودة الحياة للمواطنين.

واستمع الوزير إلى المقترح المقدم من التحالف المصري الدولي، الذي قدم عرضًا متكاملًا لكيفية تسويق وإدارة المشروع، ودور كل مكونات التحالف بالمشروع، حيث طلب من التحالف تقديم أمثلة للمناطق المماثلة لمنطقة الأعمال المركزية، على مستوى العالم، والامتيازات التي تقدمها لعملائها، حتى يتم دراسة هذه الامتيازات، ومدى ملاءمتها للسوق المصرية، مضيفا أنه سيتم دراسة المقترح المقدم من التحالف والرد عليه.

وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تضم 20 برجًا باستخدامات متنوعة، ومنها البرج الأيقوني، وهو أعلى برج في إفريقيا، بارتفاع نحو 400 متر، وتقدر استثمارات هذا المشروع بنحو 3 مليارات دولار، ويتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة (cscec) الصينية، وهي إحدى كبريات شركات المقاولات على مستوى العالم.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصدر يكشف حقيقة ظهور تماسيح في ترعة المريوطية

الزمالك يعود للتدريبات سرًا استعدادًا لاستئناف الدوري

ليلة الامتحان في مادة الأحياء "البيولوجي" للشهادة الثانوية.. لن يخرج عنها الأسئلة

توزيع الهدايا على أول فوج أوكرانى يصل إلى مطار شرم الشيخ (صور)

الصور

image description

قصر البارون يتسقبل الزائرين عقب افتتاحه

image description

الأهلي يواصل تدريباته.. والظهور الأول لـ «صالح جمعة»

image description

الرئيس يفتتح قصر البارون بمصر الجديدة بعد ترميمه

image description

السينمات تنبض بالحياة مجددًا

image description

الابتسامة تعلو وجوه الطلاب بعد امتحان «الديناميكا»

الأكثر قراءة

القبض على فتاة «التيك توك» ريناد عماد.. والتهمة «إعلان ممارسة البغاء»

محام: القبض على منار سامى فتاة «تيك توك» فى بنها

جدول العلاوات الخمس الجديد 2020.. رابط وزارة التضامن الاجتماعى للاستعلام بالرقم القومى

7 قرارات حكومية جديدة لدعم المتضررين من كورونا

إنفوجراف

image description

سد النهضة.. مواقف داعمة لمصر في مجلس الأمن

image description

معلومات عن المستشار هشام بركات في ذكرى استشهاده (انفوجراف)

image description

خطوات شراء عقار ملك ورثة (انفوجراف)

image description

الزيادات الجديدة فى أجور موظفي الدولة (إنفوجراف)

أيام زمان

الراقصة الخاصة بفريد الأطرش.. "فصلت من المدرسة بسبب الرقص.. وأول أجر لها كان قطعة شيوكولاتة"

مخرجون أمروا زوجاتهن بتجسيد أدوار ساخنة على الشاشة.. " أبرزهم علي بدرخان وحسين حلمي المهندس"

المشاهد المنسية (10).. لماذا طلب أحمد زكي من محمد خان تصويره في غرفة العمليات؟

أسطورة النكد.. عبلة كامل تكشف سر غرقها بـ«كريزة ضحك» فى مناسبة عزاء

نجم الساعة

المشاهد المنسية (10).. لماذا طلب أحمد زكي من محمد خان تصويره في غرفة العمليات؟

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

أفضل مشروب صحى لنتائج سريعة لفقدان الوزن

غذاء ثبت أنه يوقف عملية تساقط الشعر

أزمة كورونا تتسبب في ارتفاع عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا

إصابة 17 جراء انفجار مصنع بالهند

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس فى الفردوس يصلى
منى رجب
أنا مع نفسي بوعي بعد فتح البلاد
جلال حمام
الغنوشي (4).. حرب باردة مع رئيس الدولة
ماجد حبته
مصر وإثيوبيا.. ومحاسن الصدف
المزيد

الثقافة

ملف خاص بمجلة «الثقافة الجديدة» فى وداع الشاعر يسرى العزب

موج شاحب.. مجموعة شعرية جديدة لرشيد جمال عن دار فضاءات

«الصوت الذهبى» فى رابع لياليه على قناة صندوق التنمية.. الخميس

«ثورة يونيو.. إرادة شعب» فى أمسية ثقافية بـ«الأعلى للثقافة»