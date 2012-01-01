سول تدعم سوريا بـ 13 مليون دولار أمريكي

ذكرت وزارة الخارجية في سول، اليوم الأربعاء، أن كوريا الجنوبية ستقدم 13 مليون دولار أمريكي هذا العام كمساعدات إنسانية لدعم اللاجئين والمهاجرين السوريين وسط وباء فيروس كورونا المستجد، حسب ما ذكرته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية.أعلن ذلك هام سانج - ووك، منسق الشؤون المتعددة الأطراف والعالمية بوزارة الخارجية، خلال جلسة افتراضية لمؤتمر بروكسل الرابع حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة المنعقد في وقت متأخر من أمس، والذي استضافه الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.وتأتي المساهمة التي تعهدت بها كوريا الجنوبية في إطار استجابة لمبادرة تقودها الأمم المتحدة تهدف إلى تعزيز الدعم الدولي للاجئين والمهاجرين من سوريا.ودعا مكتب الأمم المتحدة المسؤول عن المساعدة الإنسانية إلى جمع 3ر3 مليار دولار من المجتمع الدولي كمساعدة لسوريا ولبنان والأردن وتركيا لهذا العام.ووعد المنسق "هام" في الاجتماع بأن كوريا الجنوبية ستواصل المشاركة في مساعدة سوريا على مواجهة الأزمة الإنسانية وكذلك وباء كوفيد-19.ومنذ عام 2012، قدمت كوريا الجنوبية ما مجموعه 5ر76 مليون دولار من المساعدات الإنسانية لسوريا والدول الثلاث المجاورة لها، وفقا للخارجية الكورية الجنوبية.