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الثلاثاء 30 يونيو 2020 الموافق 09 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لجنة الصحة بمجلس الشيوخ تحث ترامب على ارتداء قناع طبي

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 09:09 م
ترامب
ترامب
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حث رئيس لجنة الشئون الصحية في مجلس الشيوخ الأمريكي، لامار ألكساندر، اليوم الثلاثاء، الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على ارتداء كمامة طبية عند الظهور علنا للمساعدة في إنهاء ظاهرة تسييس استخدام الأقنعة الطبية لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

ودعا ألكساندر، خلال جلسة استماع حول جائحة فيروس كورونا، حسب ما نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، الشعب الأمريكي للتوقف عن تسييس استخدام الأقنعة الطبية في وجه كوفيد- 19، مشيرا إلى أن تلك العادة البسيطة لإنقاذ الأرواح أصبحت جزءا من مناقشة سياسية مفادها: أن داعمي ترامب لا ينبغي أن يرتدوا أقنعة طبية بينما مناهضي ترامب ينبغي أن يرتدوا هذه الأقنعة.

وأضاف: "لذلك أنا اقترحت على الرئيس (ترامب) ارتداء قناع طبي من حين لآخر حتى إذا لم تكن اجتماعاته تتطلب منه فعل ذلك.. الرئيس له ملايين من المعجبين الذين سيتبعون خطاه، وهذا سيساعد في إنهاء هذا الجدل السياسي لأن خطر استمراره كبير للغاية".

ورغم توصية المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها بارتداء الأقنعة الطبية أو المصنوعة من الأقمشة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد خاصة من المصابين الذين لا تظهر عليهم أعراض، فإن استطلاعات الرأي في الولايات المتحدة أظهرت أن الديمقراطيين يرتدون القناع الطبي أكثر من الجمهوريين.

ولم يتوقف الأمر عند المواطنين الجمهوريين، بل إن حُكام الولايات الأمريكية التابعين للحزب الجمهوري أصبحوا أكثر ترددا من نظرائهم الديمقراطيين في إصدار قرارات على مستوى الولاية يُلزم بارتداء القناع الطبي، وبينها ولايات تشهد ارتفاعا في عدد الإصابات الجديدة مثل تكساس وأريزونا وفلوريدا.

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