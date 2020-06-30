نشأت الديهي: الرئيس السيسي يستحق جائزة نوبل للسلام

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو من يستحق جائزة نوبل للسلام.وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس السيسي، قال في كلمته داخل البرلمان الإثيوبي: " أدعوكم اليوم لكى نضع معًا ركائز مستقبـل أفضل لأبنائنـا ولأحفادنـا، مستقبلٌ تُضاء فيه كل فصول المدارس في إثيوبيا، ويشرب فيه كل أطفال مصر من نهر النيل كعهد آبائهم وأجدادهم، مستقبلٌ يتسع فيه اقتصاد البلدين ليستوعب قوتهما العاملة بما يضمن العيش الكريم لشعبينا، ويحقق الإنتاج الوفير لبلدينا".وعقب: "ده كلام الرئيس السيسي في قلب البرلمان الإثيوبي مش كلام أبي أحمد، مددنا أيادينا بالسلام لكن ربما بعض الإثيوبيين لا يدري ماذا يجري".