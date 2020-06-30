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الثلاثاء 30 يونيو 2020 الموافق 09 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الرئيسان الموريتاني والفرنسي يبحثان سبل تعزيز العلاقات

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 04:22 م
الغزواني وماكرون
الغزواني وماكرون
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أجرى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، مباحثات مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، تناولت سبل تعزيز العلاقات بين البلدين والمستجدات الإقليمية والدولية.

وذكر بيان رسمي موريتاني أن المباحثات بين الرئيسين التي تمت اليوم الثلاثاء، تناولت العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها في مختلف المجالات، وكذا المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية بالتوازي مع انعقاد قمة مجموعة الخمس بالساحل وفرنسا في نواكشوط حاليا.

ووصل الرئيس الفرنسي إلى نواكشوط للمشاركة في قمة حول الإرهاب في الساحل الإفريقي يشارك فيها قادة دول الساحل الإفريقي وشخصيات دولية.

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