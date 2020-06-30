الرئيسان الموريتاني والفرنسي يبحثان سبل تعزيز العلاقات

أجرى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، مباحثات مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، تناولت سبل تعزيز العلاقات بين البلدين والمستجدات الإقليمية والدولية.وذكر بيان رسمي موريتاني أن المباحثات بين الرئيسين التي تمت اليوم الثلاثاء، تناولت العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها في مختلف المجالات، وكذا المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية بالتوازي مع انعقاد قمة مجموعة الخمس بالساحل وفرنسا في نواكشوط حاليا.ووصل الرئيس الفرنسي إلى نواكشوط للمشاركة في قمة حول الإرهاب في الساحل الإفريقي يشارك فيها قادة دول الساحل الإفريقي وشخصيات دولية.