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الثلاثاء 30 يونيو 2020 الموافق 09 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

بالأسماء.. رؤساء محاكم الاستئناف الجدد يتسلمون مهام عملهم.. غدا

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 10:57 ص
وزير العدل
وزير العدل
محمد عيسي
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يتسلم المستشار نابليون حبيب أبو الخير، غدا الأربعاء، مهام عمله الجديد رئيسا لمحكمة استئناف القاهرة، خلفا للمستشار بدري عبدالفتاح الذي بلغ سن التقاعد 30 يونيو، 70 عاما.

وينص قانون السلطة القضائية على أن من يتولى رئاسة المحكمة أقدم قاضي بين قضاة الاستئناف وعليه سيتولى المستشار نابليون حبيب أبو الخير رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، ويتولى رئاسة "استئناف الإسكندرية" قاضي آخر وفق مبدأ الأقدمية.

وفي سياق متصل يشهد تشكيل رؤساء محاكم الاستئناف الثمانية على مستوى الجمهورية، تغييرات بدء من غدا الاربعاء، وذلك لبلوغ عدد منهم سن التقاعد، أو لحدوث تنقلات فيما بينهم على مستوى هذه المحاكم، حيث يأتي تعيينهم وفقا للأقدمية المطلقة والتي يتم من خلالها تولى هذه المناصب.

حيث يتضمن التشكيل الجديد الذي حصلت "الدستور" عليه، اعتبارا من غدا 1 حتى 11 يوليو 2020، الجاري، كل من المستشار نابليون حبيب أبو الخير رئيسا لمحكمة استئناف القاهرة، والمستشار محمد محمد السيد عبد النبي رئيسا لمحكمة استئناف الإسكندرية، والمستشار عيد عبد الغني محمد سويلم نصر رئيسا لمحكمة استئناف طنطا.

والمستشار فرج موسى على زاهر رئيس المحكمة استئناف المنصورة، والمستشار عبده أحمد عطية الاودن رئيسا لمحكمة استئناف الإسماعيلية، والمستشار لظمي حمدي أمين مسعود رئيسا لمحكمة استئناف بني سويف، والمستشار محمد محمود مصطفى رفعت عرابي رئيسا لمحكمة استئناف أسيوط، والمستشار محسن مبروك إبراهيم مبروك، رئيسا لمحكمة استئناف قنا.

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