خالد أبوبكر يطالب بإطلاق اسم السيسي على مدينة أو شارع

طالب الإعلامي خالد أبوبكر، بإطلاق اسم الرئيس عبدالفتاح السيسي على مدينة أو شارع.وقال أبوبكر خلال تقديم برنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON": "الرئيس أطلق أسماء الأحياء والأموات على الشوارع والمحاور، ولا توجد حاجة واحدة باسم الرئيس".وأضاف: "من كان يتخيل أن تكون هناك قاعدة عسكرية كبيرة جدا باسم محمد نجيب.. وأرجع وأقول إمتي هيكون في يوم من الأيام مدينة أو شارع واحد باسم الرئيس السيسي، ودا مش تطبيل.. لكنه حق".ولفت إلى أنه يتمنى عقد مؤتمر واحتفالية ضخمة في شهر أكتوبر المقبل، لعرض الإنجازات التي لم نحتفل بها في 30 يونيو الجاري، مضيفًا: "يجب أن يكون هناك احتفال ضخم يليق بحجم العمل.. وعندى أمل أن نرى هذا الأمر أمام العالم كله ونفخر بما صنعته أيدينا.. أتمنى من متخذي القرار إجراء مؤتمر كبير جدًا في مدينة العلمين الجديدة لعرض إنجازات المصريين في 6 سنوات ماضية".وأردف: "حجم الإنجازات كبير وضخم جدًا، وحديث الرئيس عبدالفتاح السيسي يكشف ملامح العمل بالدولة المصرية والإنجازات التي تمت".