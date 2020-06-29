سامح شكري: مصر لن تسمح بأي تهديد لأمنها المائي
الإثنين 29/يونيو/2020 - 10:20 م
محمد عمرطباعة
أكد وزير الخارجية سامح شكري، الإثنين، أنَّ سد النهضة الإثيوبي يقوّض الأمن ويؤثِّر على القوت اليومي لشعب بكامله.
ودعا وزير الخارجية في كلمة مصر أمام مجلس الأمن الدولي بشأن سد النهضة، لأن يتحرك المجلس بحزم كي ينهي التحركات أحادية الجانب بشأن سد النهضة، مشددًا على أن ملء السد دون اتفاق قد يفاقم أزمة ويشعل نزاعًا.
وأكد أن سد النهضة مهم للغاية بالنسبة لإثيوبيا لكنه سيلحق الضرر بملايين المصريين والسودانيين، مشددًا على أن القاهرة لن تسمح بأي تهديد لأمن مصر المائي.
ودعا وزير الخارجية في كلمة مصر أمام مجلس الأمن الدولي بشأن سد النهضة، لأن يتحرك المجلس بحزم كي ينهي التحركات أحادية الجانب بشأن سد النهضة، مشددًا على أن ملء السد دون اتفاق قد يفاقم أزمة ويشعل نزاعًا.
تصريحات سامح شكري وزير الخارجية فى مجلس الأمن حول سد النهضة
وأضاف شكري: «نتوقع من المجلس التصرف بانتباه شديد لتجنب تصعيد التوتر واحتواء أزمة تهدد السلم في منطقة هشة».
وأكد أن سد النهضة مهم للغاية بالنسبة لإثيوبيا لكنه سيلحق الضرر بملايين المصريين والسودانيين، مشددًا على أن القاهرة لن تسمح بأي تهديد لأمن مصر المائي.