سامح شكري: مصر لن تسمح بأي تهديد لأمنها المائي





تصريحات سامح شكري وزير الخارجية فى مجلس الأمن حول سد النهضة

وأضاف شكري: «نتوقع من المجلس التصرف بانتباه شديد لتجنب تصعيد التوتر واحتواء أزمة تهدد السلم في منطقة هشة».



وأكد أن سد النهضة مهم للغاية بالنسبة لإثيوبيا لكنه سيلحق الضرر بملايين المصريين والسودانيين، مشددًا على أن القاهرة لن تسمح بأي تهديد لأمن مصر المائي. وأضاف شكري: «نتوقع من المجلس التصرف بانتباه شديد لتجنب تصعيد التوتر واحتواء أزمة تهدد السلم في منطقة هشة».وأكد أن سد النهضة مهم للغاية بالنسبة لإثيوبيا لكنه سيلحق الضرر بملايين المصريين والسودانيين، مشددًا على أن القاهرة لن تسمح بأي تهديد لأمن مصر المائي.





يهمك أيضًا | سامح شكري : عدم التواصل لاتفاق بشأن سد النهضة يزيد نزاعات المنطقة وكانت مصر أعلنت في 19 يونيو تقدمها بطلب إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة حول سد النهضة الإثيوبي تدعو فيه المجلس إلى التدخل من أجل تأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان التفاوض بحسن نية؛ تنفيذًا لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي من أجل التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة الإثيوبي، وعدم اتخاذ أي إجراءات أحادية قد يكون من شأنها التأثير على فرص التوصل إلى اتفاق.

وكانت مصر أعلنت في 19 يونيو تقدمها بطلب إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة حول سد النهضة الإثيوبي تدعو فيه المجلس إلى التدخل من أجل تأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان التفاوض بحسن نية؛ تنفيذًا لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي من أجل التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة الإثيوبي، وعدم اتخاذ أي إجراءات أحادية قد يكون من شأنها التأثير على فرص التوصل إلى اتفاق.

أكد وزير الخارجية سامح شكري، الإثنين، أنَّ سد النهضة الإثيوبي يقوّض الأمن ويؤثِّر على القوت اليومي لشعب بكامله.ودعا وزير الخارجية في كلمة مصر أمام مجلس الأمن الدولي بشأن سد النهضة، لأن يتحرك المجلس بحزم كي ينهي التحركات أحادية الجانب بشأن سد النهضة، مشددًا على أن ملء السد دون اتفاق قد يفاقم أزمة ويشعل نزاعًا.