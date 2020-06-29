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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«يومان في الأسبوع».. «الأعلى للجامعات» يحدد نسبة حضور الطلاب بالعام الجديد

الإثنين 29/يونيو/2020 - 05:53 م
المجلس الأعلى للجامعات
المجلس الأعلى للجامعات
إسراء جمال
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استعرض الدكتور محمد لُطيِف، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، خطة وزارة التعليم العالى الخاصة بالعام الجامعى 20202021، مؤكدا أنه سيتم تقسيم الطلاب بالجامعات إلى مجموعات صغيرة لمنع التزاحم وتحقيق التباعد الاجتماعى، وأنه سيكون كل عضو من أعضاء هيئة التدريس مسئول عن عدد منهم، على أن يتم تطبيق النظام "الهجين" والذى يجمع بين تنفيذ التعليم المباشر والتعليم عن بعد "الإلكترونى" معا بنسبة 60% مباشر إلى 40% إلكترونى بالكليات العملية، و50% تعليم مباشر إلى 50% تعليم عن بعد للكليات النظرية، مشيرا إلى أن هذا النظام سيكون نظاما دائما وليس إجراء مؤقت بسبب فيروس كورونا.

وأضاف لطيف، خلال لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، اليوم الاثنين، أنه سيتم مراعاة جميع الإجراءات الاحترازية مع بداية العام الدراسة الجديد للجامعات، وأن ارتداء الكمامات سيكون إلزاميا للطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس، مؤكدا أن نسبة الحضور بالجامعات ستكون يومين لطلاب الكليات النظرية و3 أيام لطلاب الكليات العلمية على أن يتم مواصلة الأيام الباقية من خلال التعليم عن بعد إلكترونيا مع عقد الأنشطة والحلقات النقاشية إلكترونيا ويدير كل عضو هيئة تدريس عدة مجموعات.

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