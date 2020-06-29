وصول أول رحلة بحرية لمسافرين إلى تونس بعد إغلاق لأكثر من 3 أشهر

رست، صباح اليوم الاثنين، أول باخرة مسافرين في الموانئ التونسية بعد فترة إغلاق استمرت أكثر من ثلاثة أشهر بسبب جائحة كورونا.وهذه أول رحلة بحرية منذ بدء سريان قرار فتح الحدود كاملة يوم 27 يونيو الجاري، بعد إغلاق استمر منذ منتصف مارس الماضي بسبب الحجر الصحي العام، باستثناء رحلات محدودة للإجلاء أول نقل السلع.ورست باخرة "قرطاج"، التابعة لشركة الملاحة التونسية، في ميناء جرجيس جنوب تونس، صباح اليوم، قادمة من ميناء مرسيليا الفرنسي، وعلى متنها نحو 700 مسافر و250 عربة، حسبما أعلنت الشركة.وكانت الشركة قد أعلنت، في وقت سابق، عن بروتوكول صحي للتوقي من خطر تسرب فيروس كورونا.واستقبلت مطارات تونس رحلات دولية مع فتح الحدود، أول أمس السبت، كما شهد مطار قرطاج الدولي رحلات مغادرة.