ترامب: لم نعثر على تقارير تثبت تورط روسيا لقتل جنود أمريكيين بأفغانستان

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الساعات الأولي من صباح اليوم الإثنين إن أجهزة المخابرات أبلغته أنها لم تجد التقارير الإعلامية التي تشير إلى أن وحدات روسية في أفغانستان عرضت أموالًا على حركة طالبان لقتل جنود أمريكيين جديرة بالثقة.وحسبما أفادت وكالة أنباء " فرانس برس" قال ترامب "أبلغتني المخابرات للتو أنها لم تجد هذه المعلومات جديرة بالثقة، ولذلك لم تبلغني بها أو تبلغ نائب الرئيس (مايك بنس)".