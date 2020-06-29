كامل الوزير: 1.1 تريليون جنيه تكلفة مشروعات البنية الأساسية

قال الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن الدول لا تتقدم إلا في وجود بنية أساسية قوية، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وضع خطة متكاملة في 2014 لمشروع قومي لبنية أساسية من كهرباء ومياه وصرف صحي وأنفاق وكباري.وأضاف "الوزير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "البعض يلومنا أننا نطلب فلوس كتير، لكن نهضتنا لو تمت ستكون أساسها البنية الأساسية القوية".ولفت إلى أنه في إطار خطة تطوير البنية الأساسية تم عمل مشروعات تتكلف 1.1 تريليون جنيه.وأشار وزير النقل إلى أنه في 30 يونيو 2014 تم التخطيط لعمل 21 محورًا تكلفتهم 30 مليار جنيه، وتم الانتهاء من 7 منهم.وأردف: "من يوم ما جيت الوزارة مطلبتش طلب واترفض أو لم يتم تلبيته، والطلب الذى لم يلب فورًا يؤجل، اقتناعًا من الحكومة بالمطالب، كانت تجاب لأنها مطالب منطقية وعادلة".