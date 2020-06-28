فوز رئيس وزراء فرنسا بالانتخابات البلدية: ماكرون يهنئ

فاز إدوار فيليب، رئيس الوزراء الفرنسي في الانتخابات البلدية، بنسبة 58.8%، ليهنئه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، باقتناص الأصوات.وأدلى الفرنسيون، الأحد، بأصواتهم في الدورة الثانية من الانتخابات البلدية التي أجلتها السلطات في مارس جراء جائحة فيروس كورونا.كان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أعلن في خطابه، الأحد الماضي، عن تنظيم الدورة الثانية للانتخابات البلدية في 28 يونيو، مع مراعاة عدد من الشروط الصحية المفروضة منذ ظهور الوباء.وبلغت نسبة التصويت في هذه الدورة الثانية 34.67%، بانخفاض عن النسبة المسجلة في نفس التوقيت خلال الدورة الأولى.