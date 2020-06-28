الجندي: السلفيون ينسبون أنفسهم إلى الرسول ويهاجمونه

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن أصحاب المنهج السلفي يهاجمون إذاعة القرآن الكريم، ويرمونها بالشرك، ويزعمون أنهم بذلك يدافعون عن النبي الكريم ولكنهم يهاجمونه، معقبًا: "ينسبون أنفسهم إلى الرسول ويهاجمونه، والله لن أترككم أبدًا".وتابع الجندي خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المُذاع على فضائية "dmc"، مساء الأحد: "أنا قعدت في البيت سنتين حزنًا على التطاول على الرسول صلى الله عليه وسلم، اعتكفت في البيت سنتين لحد ما حصلت ليا مشكلة في فقرات الظهر حتى أجمع رد محكم على من يتطاول على النبي الكريم، حتى أخرجت كتاب المنح الربانية للشخصية المحمدية".وفي تصريحات سابقة، رد خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، على مهاجمي إذاعة القرآن الكريم، ولقن الشيخ مصطفى العدوى، درسًا قاسيًا، بعد اتهام الأخير لإذاعة القرآن الكريم بنشر الشرك، متمنيًا له الهداية.وأضاف الجندي خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المُذاع عبر فضائية "dmc"، أن هذا الهجوم لا أساس له من الصحة ولا يمت للعلم بصلة، مشيرًا إلى أن من يهاجمون إذاعة القرآن يتآمرون على ضرب الثوابت في المجتمع المصري.