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الأحد 28 يونيو 2020 الموافق 07 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

1.5 مليار.. هيئة الأوقاف تحقق أعلى عائد سنوى فى تاريخها

الأحد 28/يونيو/2020 - 02:57 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
أميرة العناني
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قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن هيئة الأوقاف تمَّ وضعها على الطريق الصحيح وانتظروا منها أداءً شديد التميز خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف وزير الأوقاف أنه رغم ظروف انتشار فيروس كورونا المستجد حققت الهيئة ما يأتي:

1. أعلى عائد شهري في تاريخها هذا الشهر يونيو 2020.

2. أعلى عائد سنوي في تاريخها العام المالي 2019-2020.

3. حققت هذا العام 2019-2020 صافي إيرادات وأرباح استثمارية ما يزيد على مليار ونصف المليار (أكثر من 1500 مليون) جنيه مصري بخلاف مستحقات الأصول ومال البدل.

وما زال التحصيل جاريًا، وستعلن الأرقام النهائية لصافي الإيرادات والأرباح الاستثمارية في الأول من يوليو في حين يعلن إجمالي ما تم تحصيله من إيرادات ومستحقات الأصول ومال البدل في منتصف الشهر المقبل.

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