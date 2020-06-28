مراجعات نهائية للديناميكا على أبواب «عمرو بن العاص الثانوية بنين»

بدأت أعداد من طلبة الثانوية العامة شعبة علمي رياضة اليوم الأحد، في التوافد على لجنة مدرسة عمرو بن العاص الثانوية بنين، بمصر القديمة، لأداء امتحان مادة الديناميكا.ويجري الطلاب المراجعات النهائية تحسبا للمادة التي وصفها البعض بالصعوبة، وسط جو من القلق والتوتر ظهر على ملامح البعض، بينما ظهر على الآخر ملامح الهدوء النسبي وإضفاء جو من المرح قبل الدخول إلى اللجان.وأكدت وزارة التربية والتعليم، استمرار تطبيق كافة الإجراءات الصحية للوقاية من كورونا داخل لجان الامتحانات، على رأسها تعقيم اللجان باستمرار، إَضافة إلى تسليم الطلاب كمامات، مشددة على أن ضوابط حماية الطلاب لن تقل حتى انتهاء الامتحانات.وشددت الوزارة على أن امتحان مادة الديناميكا لطلاب الثانوية العامة، سيكون وفق مواصفات الورقة الامتحانية، حيث يتضمن 18 سؤالا يجب الطالب فى 28 صفحة داخل كراسة البوكليت، كما أنه مخصص لها 30 درجة، كفرع من فروع مادة الرياضيات التطبيقية، لافتة إلى أن الامتحان يبدأ فى العاشرة صباحا وحتى الثانية عشرة ظهرا لمدة ساعتين.وتقام امتحانات الثانوية العامة في الفترة من الأحد 21 يونيو الجاري حتى 21 يوليو المقبل، إذ أدى الطلاب امتحان اللغة العربية يوم الأحد 21 يونيو، وأدوا يوم الخميس 25 يونيو في مادة (اللغة الأجنبية الأولى).ويُمتحن الطلاب اليوم الأحد 28 يونيو (الديناميكا)، والخميس 3 يوليو (الأحياء والإستاتيكا والفلسفة والمنطق)، والثلاثاء 7 يوليو (الفيزياء والتاريخ)، والأحد 12 يوليو (الكيمياء والجغرافيا)، والثلاثاء 14 يوليو (اللغة الأجنبية الثانية)، والأحد 19 يوليو (الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس)، والثلاثاء 21 يوليو (الجبر والهندسة الفراغية).وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التي لا تضاف إلى المجموع من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات (التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية) من المنزل.