«الكهرباء» ندرس انطباعات الزائرين للمنصة الرقمية قبل الإطلاق الرسمى

أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه من المقرر أن يأخذ في الاعتبار نتائج فترة البث التجريبي للمنصة الموحدة لخدمات الكهرباء عند إطلاقها رسميًا في 1 يوليو المقبل، مشيرًا إلي النتائج قد تحتوي علي ملاحظات من الزائرين للمنصة، سواء كانت هذه الملاحظات إيجابية أو سلبية.وتنتهي فترة البث التجريبي للمنصة الموحدة لخدمات الكهرباء في نهاية شهر يونيو الجاري، علي أن يتم إطلاقها رسميًا اعتبارًا من الشهر المقبل، مع فتح باب تلقي طلبات العدادات الكودية لتوصيل التيار الكهربائي للمناطق العشوائية والمخالفة بداية من 1 يوليو،-بحسب تصريحات الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال مؤتمر إعلان أسعار شراء الكهرباء الجديدة للعام المالي 2020-2021.وأضاف الدكتور أيمن حمزة لـ«الدستور»، أن الهدف من فترة البث التجريبي للمنصة الموحدة لخدمات الكهرباء كان الوصول إلي أعلي مستويات الجودة في تقديم الخدمة الرقمية للمشتركين بشركات توزيع الكهرباء التسع على مستوي الجمهورية.وأوضح المتحدث باسم الكهرباء، أن المنصة تقدم خدمات الكهرباء للمشتركين عبر شبكة الأنترنت علي الرابط الخاص بها «https:eehc.ses360.net»، وتتضمن عدد 17 خدمة بقطاع الكهرباء للمشتركين فعليًا والجدد بشركات التوزيع علي مستوي المحافظات.