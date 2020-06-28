رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 28 يونيو 2020 الموافق 07 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر اليورو اليوم الأحد 28 -6-2020 فى البنوك المصرية

الأحد 28/يونيو/2020 - 05:55 ص
اليورو
اليورو
ياسمين محمود
طباعة
استقر سعر اليورو اليوم الأحد 28-6-2020، لليوم الثاني خلال تعاملات بداية الأسبوع، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، ويرصد موقع "الدستور" آخر تحديثات أسعار اليورو في البنوك، وأقل سعر للشراء، في التقرير التالي:

سعر اليورو اليوم الأحد 28-6-2020 في البنوك المصرية

وسجل سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري، في بنك اتش اس بي سي ليسجل للشراء 18.20 جنيه وللبيع 18.37، كما انخفض سعر اليورو اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي ليسجل للشراء 18.12 جنيه وللبيع 18.26، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 18.07 جنيه وللبيع 18.26، وانخفض أيضًا سعر اليورو اليوم في المصرف العربي الدولي ليسجل للشراء 18.06 جنيه وللبيع 18.25، وفي بنك قناة السويس سجل للشراء 18.05جنيه وللبيع 18.26، وفي بنك الاستثمار العربي سجل للشراء 18.05 جنيه وللبيع 18.34.

كما انخفض أيضًا سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي الكويتي ليسجل للشراء 18.09 جنيه وللبيع 18.26، وفي بنك كريدي أجريكول سجل للشراء 18.08 جنيه وللبيع 18.26، وفي بنك عودة سجل للشراء 18.14 جنيه وللبيع 18.26، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 18.09 جنيه وللبيع 18.26، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات سجل للشراء 18.09 نيه وللبيع 18.26.

وانخفض اليورو اليوم البنك المركزي المصري ليسجل للشراء 18.03 جنيه وللبيع 18.18، وفي بنك مصر إيران التنمية سجل للشراء 18.04 جنيه وللبيع 18..29، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 1804 جنيه وللبيع 18.26، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 18.01 جنيه وللبيع 18.24، أما في بنك الإسكندرية فسجل اليورو للشراء 18.00 جنيه وللبيع 18.25.

أما في بنك التعمير والإسكان فبلغ سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه للشراء 18.02 وللبيع 18.32، وفي بنك مصر سجل للشراء 18.01 جنيه وللبيع 18.24، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 18.01 جنيه وللبيع 18.24، وفي البنك العربي الافريقي الدولي سجل للشراء 18.04 جنيه وللبيع 18.26، وانخفض أيضًا سعر اليورو اليوم في البنك المصري الخليجي ليسجل للشراء 18.03 جنيه وللبيع 18.26.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تركى آل الشيخ يتنازل عن كل قضاياه المرفوعة ضد الأهلى

الاتحاد الإفريقي يعلن حل 90% من أزمة سد النهضة

حبس سما المصرى 3 سنوات بتهمة التحريض على الفسق والفجور

حظر تحصيل أى رسوم بالمدارس الخاصة قبل أول سبتمبر

الصور

image description

عودة العمل بـ«كافيهات وسط البلد»

image description

مدير مقهى بوسط البلد: الإقبال كبير كأننا في عيد

image description

السيسي يتفقد تجهيزات القوات المسلحة للعزل الصحي بأرض المعارض

image description

المواطنون في الأسواق بالكمامات

image description

صلاة الفجر من مسجد السيدة نفيسة

الأكثر قراءة

أشرف زكي عن رجاء الجداوي: «ادعوا لها.. ربنا قادر على كل شيء»

أمريكا: أبلغنا السراج رفضنا لهجوم تحضر له الوفاق

حبس سما المصرى 3 سنوات بتهمة التحريض على الفسق والفجور

أشرف زكي يكشف لأول مرة تطورات حالته الصحية

إنفوجراف

image description

سما المصرى تدفع ثمن الإغراء بالدعارة (إنفوجراف)

image description

تفاصيل محاكمة الإرهابي عبد الرحيم المسماري (إنفوجراف)

image description

«برج جرجا» صاحب الأزمة الأضخم (إنفوجراف)

image description

اختصاصات الرقابة الإدارية (إنفوجراف)

أيام زمان

ثالثهما الشيطان.. سر السيدة التي أوقعت بين مصطفى النحاس ورفيق عمره

حكاية لاعب سعودي انتقل من الإسماعيلي بأمر السادات

المشاهد المنسية (7).. أحمد زكي يعترف بأسباب طلاق هالة فؤاد: «أنا زوج أناني»

حوادث قتل غيرت التاريخ العربي.. أغلبها وقع يوم الجمعة

نجم الساعة

ثالثهما الشيطان.. سر السيدة التي أوقعت بين مصطفى النحاس ورفيق عمره

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

مواعيد القطارات اليوم الأحد 28-6-2020

جامعة برينستون تعتزم إزالة الرئيس ويلسون عن إحدى كلياتها

أولى علامات مرض السكري

مشروبات خطرة على الجسم خلال الطقس الحار

مقالات الرأي
ماجد حبته
رأفت الهجان الألمانى!
د.أحمد الخميسى
حمار وحلاوة.. الشارع والثقافة
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
السيسي.. مرَّ من هُنا!
صفاء النجار
رسالة إلى وزير الأوقاف: اتَّقِ الله فى النساء
المزيد

الثقافة

ياسمين صلاح الفائزة بمسابقة قصور الثقافة: الجائزة انتصار محفز للكتابة

«زواحف سامة».. رواية جديدة لعبدالنبي فرج عن دار خطوط

وائل سعيد يكتب: عالم علي عطا السردي في «زيارة أم كلثوم»

وعدت بـ2 مليون جنيه.. هل تنقذ «الثقافة» الناشرين من الانهيار؟