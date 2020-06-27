سمير راغب: التطور في الدفاع والأمن القومي في عهد الرئيس غير مسبوق

قال العميد سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية، إن ما قام به الرئيس عبدالفتاح السيسي، غير مسبوق، لأنه وضع أسبقية القوات المسلحة تدريبًا وتسليحًا وروح معنوية، وتخطيط وإعاشة، فوق كل الاعتبارات.وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الآن"، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "أنا كضابط معاشات في القوات المسلحة لم أكن أتخيل أن يكون هناك طفرات تحدث مثل هذه في 7 سنوات، وهي ليست بالفترة الكبيرة لأنها بدأت منذ 30 يونيو، وكانت الدولة كلها معطلة طوال فترة حكم الإخوان إلا المؤسسة العسكرية".وتابع: "رأينا القواعد العسكرية مثل قاعدة محمد نجيب، والقواعد الجوية البحرية مثل برنيس، وأول مرة نكون المقتني الأول للسلاح مثل رافال، وهناك سياسة لتنويع مصادر السلاح ما بين الألماني والفرنسي والأمريكي والروسي، ولأول مرة مصر تضع مطالبها من السلاح وتحصل عليها وكنا قبل ذلك نأخذ المتاح وفقًا للمعونة وخلافه".واستطرد: "قضية توطين التكنولوجيا العسكرية جديدة، فمصر حققت لأول مرة الترتيب التاسع على العالم ومستوى كفاءة قتالية وتدريب ومناورات تمت خلال فترة تولي الرئيس العالم كله لا يشهدها حتى الدول الكبرى، فالتطور في الدفاع والأمن القومي غير مسبوق ومصر بالقيادة السياسية لها رؤية، وهناك بعض التهديدات التي تراها القيادة السياسية والمواطن العادي لا يراها، ومنها الأطماع في ليبيا وشرق المتوسطي وغيرها".