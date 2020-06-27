بالكمامات.. أحدث طقس معمودية أرثوذكسي في كينيا (صور)

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إن بطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا الأرثوذكسية للروم الارثوذكس مستمرة في العمل الرعائي في افريقيا والعالم.أضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الكنيسة ليس بحجمها أو شكل بنائها، إن كانت بسيطة أو فخمة، إنها بيت الرب.وتابع: " أمس الجمعة 26 يونيو 2020 وبعد القداس الإلهي الذي ترأسه المتروبوليت مكاريوس، مطرانية نيروبي (كينيا)، قام نيافته بتعميد ابن الأب أنجيلوس الطفل أناستاسيوس"، كما نشر المركز الإعلامي للكنيسة في مصر مجموعة صور لطقس التعميد الذي جرى في نيروبي وفقا لطقوس كنيسة الروم الارثوذكس.