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السبت 27 يونيو 2020 الموافق 06 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«نقل النواب» تحذر من التهاون في تطبيق القانون على مخالفي تعليمات مواجهة كورونا

السبت 27/يونيو/2020 - 01:16 م
محمد عبد الله زين
محمد عبد الله زين الدين
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
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طالب النائب محمد عبدالله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب والأمين العام لحزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، جميع المحافظين ورؤساء المدن والمراكز والأحياء والقرى على مستوى الجمهورية بالتطبيق الحاسم للتعليمات والتدابير الاحترازية التى أعلنت عنها الحكومة مع بدء عودة النشاط خاصة داخل المطاعم والكافيهات بإجراءات احترازية والطاقة الاستيعابية 25% لمواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا.

وحذر "زين الدين" فى بيان له أصدره اليوم السبت، المحليات بجميع مستوياتها بداية من المحافظين فى التعامل مع هذا الملف خاصة خلال هذه المرحلة التى يتزايد فيها عدد المصابين بفيروس كورونا مشيدا بحرص المواطنين على الالتزام بالتعليمات والتدابير الاحترازية التى اعلنت عنها الحكومة فيما يتعلق باستخدام الكمامات خاصة داخل مختلف وسائل المواصلات.

وطالب النائب محمد عبدالله زين الدين المحليات باتخاذ جميع إجراءات المراقبة وتطبيق القانون والعقوبات التى جاءت فيه بكل حسم وقوم على جميع المخالفين خاصة أن القانون به عقوبات رائعة تتضمن الحبس لمدة سنة و4 آلاف غرامة إضافة إلى الغلق الفورى للمنشأة المخالفة، والمسئولية من الغد على المواطن مؤكدا أنه لا يجب التهاون أو الهزار فى مثل هذه القضايا الخطيرة التى لا تهدف إلى الحفاظ على صحة المواطنين ولكن تكفل عدم انتشار فيروس كورونا.

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