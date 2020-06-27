خطيب «السيدة نفيسة»: المصلون نسوا الهموم ورفعوا أصوات الدعاء

قال الشيخ على الله الجمال، إمامم وخطيب مسجد السيدة نفيسة، إنه في أول فجر من رحاب السيدة نفيسة ـ رضي الله ـ وبعد انقطاع استمر لما يزيد عن ثلاثة أشهر، فقد عادت الأجواء الروحانية والمشاعر الإيمانية لعهدها، لكنها لا تخلو من الأخذ بالأسباب المتمثلة في ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي، وغير ذلك من الإجراءات الاحترازية.وعن رصده لمشاعر المصلين، لفت "الجمال"، في تصريحه لـ"الدستور"، إلى أنه مع اقتراب موعد الصلاة وسماع الأذان نسى المصلون كل الهموم والأحزان، وارتفعت الأصوات بالدعاء والابتهال للمولى عز وجل أن يرفع البلاء وأن يحفظ مصر المحروسة من كل مكروه وسوء.وأضاف أنه عقب الصلاة عبروا عن شكرهم للمولى عز وجل ثم للقيادة السياسية ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة وكل المسئولين بالوزارة الذين عملوا على قدم وساق في توفير الدعم اللازم.