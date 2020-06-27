«مستقبل وطن» يطلق مبادرة الرسم على الجدران

أطلق طاهر الأزهري، عضو هيئة مكتب حزب مستقبل وطن، أمانة القاهرة، مبادرة «الرسم على الجدران»، بهدف تشجيع المواهب، وتجميل جدران المدارس والمنشأت الحكومية والميادن.وقال «الأزهري»، إن هدف المبادرة هو تجميل وتلوين أسوار الحدائق وجدران المدارس من خلال نشاطات بيئية بمشاركة الشباب الموهوب، بالإضافة إلى إعادة الحياة بنشر الألوان والتغيير بالمظهر العام، وإضفاء لمسة جمالية مختلفة، وإضافة ناحية جمالية على مباني وجدران الأزبكية تماشيًا مع النهضة الحضارية التي تشهدها البلاد، وترسيخ معنى فنون الحائط لمن يسيء استخدامها.وأكد «الأزهري»، أنه على من يرغب في الانضمام للمبادرة يتقدم لمقر أمانة الأزبكية، مشيرًا إلى أن الانطلاقة ستكون في منتصف يوليو القادم، مؤكدًا أن أفضل 3 مراكز سيحصلون على جائزة مالية قيمة.